◇オープン戦広島3―4ソフトバンク（2026年3月20日みずほPayPayドーム）侍ジャパンの一員としてWBCに出場していた広島・小園海斗がオープン戦に初出場した。「1番・遊撃」でスタメンに名を連ね、3打数無安打。WBCでは1試合、4打席と出場機会が少なかったが「打席に立っていなかったので、（感覚は）いいとは言えない。ちょっと時差ぼけが残っている感じもある」と話した。新井監督は「試合勘という面で、まず試合に出