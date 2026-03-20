◇競泳日本選手権第2日（2026年3月20日東京アクアティクスセンター）男子200メートルバタフライ決勝で、21年東京五輪銀メダルの本多灯（イトマン東進）が1分54秒78の2位に入った。1分54秒62の派遣標準記録は切れなかったが、1分54秒28で制した松下知之（東洋大）に続き、秋の愛知・名古屋アジア大会代表入りが有力に。2年ぶりの日本代表復帰を果たす見通しで、「レースを終えたこと自体は安心した」と話した。2大会連続の