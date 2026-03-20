奥能登豪雨で氾濫した石川県輪島市の塚田川で、橋に引っかかった流木＝2024年9月22日（同県提供）2024年9月に石川県・奥能登地域を襲った豪雨で、県が示した「洪水浸水想定区域」の範囲外でも住宅が流され、犠牲者が出ていたことが20日、県への取材で分かった。記録的雨量によって、24年元日の能登半島地震で崩れやすくなっていた土砂や木が河川に流れ込み、氾濫が広がったことが要因とみられる。災害関連死を含め21人が犠牲とな