◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）今季第3戦の第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の金田久美子（36＝スタンレー電気）が3バーディー、1ボギーの70で回り、首位と3打差の3位と好位置につけた。気温8・8度。季節外れの寒さと時折強まる雨に見舞われながらの好発進。金田は「凄く寒くて、体も回らなくて、思ったよりも距離も出なかったけど、耐えて