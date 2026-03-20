◇プロ野球 オープン戦 阪神 6-2 オリックス(20日、京セラドーム)オリックスは阪神とのオープン戦に敗れました。先発マウンドにあがったのはドラフト5位ルーキー・郄谷舟投手。阪神の強力打線を相手に初回は三者凡退に抑えるも、2回につかまります。先頭の佐藤輝明選手は空振り三振とするも、後続に四球を許すと、ここから5連打。4失点を喫し、マウンドを降りました。続く東松快征投手は後続をしっかりと打ち取り、さらなる