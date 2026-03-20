９回、２死満塁のチャンスに三振だった横浜の林田＝甲子園（立石祐志写す）横浜の最後のバッターとなったのは途中出場の林田。九回２死満塁の好機で初球からフルスイング。積極的に打ちにいったが、最後は空振り三振に倒れた。「全員でつないでくれた打席。初球から振っていこうと決めて打席に入ったが、こういう結果になってしまい不甲斐ない」と林田。投手も外野もこなし、雰囲気も盛り上げるマルチプレーヤーは夏に向け