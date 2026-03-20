Photo: ivector/ Shutterstock.com 人類がここまで繁栄できたのは、発達した知性のおかげだと思っていました。高校でもそう習いましたし、疑ったこともなかったんですよね。でも、IFLSが報じた新たな研究によると、人類の強みとなっていたのは知性だけじゃなくて、感情。とりわけ「他人に共感する力」だった可能性があるんですって。人間は強い生き物じゃないあらためて考えると、人間って身体的にはそんなに強く