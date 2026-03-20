ソフトバンク・石塚が1号3ランを放つ活躍20日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合が行われた。ソフトバンクとオリックスがセ・リーグ球団を相手に勝利した。ソフトバンクは4-3で阪神に勝利。初回、川村友斗外野手が安打で出塁すると、石塚綜一郎捕手の打球が敵失策を誘い1点を先制。3回には、川村、佐藤航太外野手の連打で好機をつくると、石塚の1号3ランで勝ち越した。先発の東浜巨投手は6回2/3を投げて2失点と試合を