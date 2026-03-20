各ブランドから春アイテムが続々リリースされるなか、FTN編集部が注目したのは、【グローバルワーク】の「新作スカート」。1点投入するだけでコーデが華やぎ春ムードがアップし、トレンドのレディライクな着こなしも叶いそう。今回は、サテンスカートやチュールスカートなど、ミドル世代もコーデに取り入れやすい上品なデザインをピックアップしました！ お気に入り