子供の通う学校は熟知していると先輩風を吹かせるママ友が、内部入試・親子面接で大失態！？緊張感無くいつもの調子で対応した末路とは？ 筆者の友人から聞いたお話をご紹介します。 ママ友に降りかかった因果応報とは？