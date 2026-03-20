飼い主さんに構われ過ぎて、少し変わった方法で逃げる猫ちゃんの様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で13万回以上再生され、「そんなところに逃げるなんて」「可愛い隠れ方だね」といったコメントが寄せられました。 【動画：お父さんに構われすぎた黒猫が『逃げた先』とは…まさかの行動】 お父さんに構われ過ぎて... TikTokアカウント『ココとステラの日常』では、黒猫ちゃんのユニークな行動が紹介されてい