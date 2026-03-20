猫が飼い主を蹴ってくる3つの心理 猫キックは、同じ蹴る行動でも動機はひとつではありません。本能的なものから、拒否行動のひとつまで、意味が大きく違ってきます。 ここでは猫キックの背景にある心理をそれぞれ見ていきましょう。 1.狩猟本能からくる遊び 飼われている猫たちの猫キックは、狩猟本能からくる遊びの一環です。根底には狩猟本能があり、大きな獲物を捕まえたときには、捕まえる→押さえ込む→うしろ足で