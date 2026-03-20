さまざまなキャラクターグッズを取り扱う【ダイソー】の中でも、注目しているという人が多そうな【サンリオ】のグッズ。「ハローキティ」「マイメロディ」といった、お馴染みのキャラクターから、ちょっぴり懐かしいキャラクターまで、バラエティー豊富な品ぞろえも魅力的。さらに、ダイソーならではのプチプラで、大人も子供も気軽に買い集められるんです。今回は、そんなダイソӦ