小さい頃はママの後ろをずっと付いてくるほどママっ子だった猫ちゃん。そんな猫ちゃんが成長すると、予想外の変化を見せたそうで…？猫ちゃんの心変わりの光景には、「大きくなっても甘えん坊なの可愛い♡」「貫禄がありますね」と温かなメッセージが寄せられ、再生回数10万回を突破することとなりました。 【動画：小さい頃は『ママにべったりだった茶トラ猫』→大きくなった結果…予想外の『変化』】 子猫の時はマ