◇プロ野球 オープン戦 阪神 6-2 オリックス(20日、京セラドーム)阪神は序盤に主導権をつかみ、オリックスとのオープン戦に勝利しました。先発マウンドにあがったのは開幕投手に内定している村上頌樹投手。初回の先頭打者・宗佑磨選手に3塁打を許し、犠牲フライで1点を失います。それでも阪神打線は2回に猛攻。対するオリックスの先発・郄谷舟投手をとらえ、5連打で一挙4得点をあげました。援護をもらった村上投手は、2回に