お笑いコンビ「ロッチ」が５月２９日から東京・大阪で単独ライブ「オフロッチ」（全４公演）を開催することが２０日、発表された。ロッチが毎年新ネタで挑む単独ライブで、今年で１８回目の開催。タイトルには、ファンの皆さんと“オフラインの特別な時間”を大切にしたいという願いが込められた。中岡創一は「回を重ねる度に肩の力を上手に抜けるようになってきたことにより、お客さんと一緒に楽しめるようになった気がして
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