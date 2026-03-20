7人組グループ・BTSのVとJung Kookが、3日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』3時間SP（後7：00〜後10：00）に出演する。人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」を初めて韓国のスタジオで収録した。【番組カット】さすがの立ち姿…！完コピダンスを披露するBTS・V＆Jung Kook、「ダンスノ完コピレボリューション」は、誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切るこ