【カイロ＝溝田拓士】レバノン保健当局は１９日、国内の親イラン勢力ヒズボラとイスラエル軍の戦闘によるレバノン側の死者数が１００１人になったと発表した。イスラエル軍はレバノンの首都ベイルートや南部への空爆を続けており、避難民も１００万人を超える事態となっている。米イスラエルによる対イラン軍事作戦に反発したヒズボラが今月２日にイスラエル攻撃を始め、イスラエル軍はヒズボラの拠点が点在する市街地への空爆