イングランド・サッカー協会は20日、今月下旬に行われる日本戦（31日）とウルグアイ戦（27日）に向けて同国代表の招集メンバー35人を発表した。BミュンヘンのFWケーンやRマドリードで負傷離脱しているMFベリンガムらが入った。昨年11月に招集外だった13人が選ばれ、プレミアリーグで好調のマンチェスターUからDFマグワイアが2024年以来の復帰。エバートンのMFガーナーとブライトンのGKスティールが初めて招集された。トゥヘル