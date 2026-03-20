天乃屋は揚げせんべいに新風を吹き込む。米菓市場では珍しい清涼感のあるパッケージを採用した「塩レモン味揚げせんべい」と「塩トマト味揚げせんべい」の2品を開発して3月16日に発売開始した。希望小売価格は200円。年々気温が上昇し夏が長期化していることが背景。暑い季節の塩分補給やスナック・おつまみニーズを取り込むべく開発された。「塩レモン味」は、爽やかな瀬戸内レモンの香りと心地よい酸味を、赤穂の塩がよ