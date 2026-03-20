キリンビバレッジとファンケルは、身体の内側から肌をケアする飲料と食品の新商品をそれぞれ発売した。キリングループが、身体の外側と内側の両面で行う統合的な美容に注目していることを受けた動き。キリンビバレッジは、「おいしい免疫ケア」シリーズ初となる肌への機能を持つ機能性表示食品「おいしい免疫ケア セラミドプラス」（以下、セラミドプラス）を3月3日に新発売した。「おいしい免疫ケア セラミドプラス」を持つ