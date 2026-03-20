アサヒグループ食品は、国内食品事業と並ぶ事業の柱に位置付けるグローバル成長事業の取り組みとして、酵母や乳酸菌の輸出を強化する。世界で酵母エキス市場と乳酸菌市場がともに拡大する中、アサヒグループが長年培った技術で編み出された独自価値を提案していく。世界の酵母エキス市場は、Fortune Business Insightsによると、2018年の12億ユーロから2029年には31億ユーロ（約5704億円・1ユーロ＝184円）へと拡大する見通