◇プロ野球 オープン戦 巨人-楽天(20日、東京ドーム)巨人の竹丸和幸投手がオープン戦3試合目の登板で5回1失点と好投。マウンドを降り、自身の投球を振り返りました。竹丸投手は2回に楽天の浅村栄斗選手に失投となった高めのスライダーをレフトスタンドへ運ばれ、オープン戦初失点、初被弾となりました。その場面について「今までも甘い球はあったんですけど、打ち損じてくれていたが、今日は許してくれなかった」と感想を述べまし