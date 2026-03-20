浦和競馬は３月２０日の開催を持って令和７年度の開催の全日程（１２開催５６日間）を終了。総売得金は前年比７．６％増の７３４億５１４万６１６０円で、１日平均は同５．７％増の１３億１０８０万６１８１円。いずれも過去最高を記録した。