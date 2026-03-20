◆オープン戦オリックス２―６阪神（２０日・京セラドーム大阪）オリックスが阪神との３連戦初戦を逆転負けで落とした。先発予定だった１６１キロ右腕・山下はコンディショニングを最優先とし、登板を回避。代わって先発したドラフト５位・高谷（北海学園大）が１点リードの２回、阪神打線に捕まった。１死から中川に四球を与えると、大山、高寺に連打を浴びて満塁のピンチを招いた。続く小幡に同点打を許すと、坂本に勝ち越