東京・都民広場で行われたプロジェクションマッピング「ポケモンカードゲームTOKYO LUMINOUS NIGHT」の上映イベントに、俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこさん、お笑い芸人のゴー☆ジャスさん、お笑いコンビ「土佐兄弟」のゆうきさん、卓也さんが登場しました。 【写真を見る】【 ゴー☆ジャス 】娘に「ゴー☆ジャスをやっているって言っていない」けれどイベントで感動のあまり「カミングアウトしちゃうくらい素晴