◇オープン戦西武4―1DeNA（2026年3月20日ベルーナD）侍ジャパンの一員としてWBCに出場していた源田が、チームに復帰してから初出場。「8番・遊撃」で出場して空振り三振、三邪飛だった。前日には今回のWBCを最後に日本代表から退く意向を示した。33歳のベテランは「開幕でいいスタートを切れるように頑張る」と来たるべきシーズンに目を向けた。