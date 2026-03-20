◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）序ノ口は小力（田子ノ浦）、阿龍、翔盛（ともに中村）が６勝１敗で並び、千秋楽に三つどもえの優勝決定戦で争うことになった。先場所で初土俵を踏んだ１８歳の翔盛は、最初に取組を終え、２人の結果を見届けた。阿龍は「とても優しいし、こうしたらうまく相撲が取れるとか、筋トレの仕方を教えてくれる」という兄弟子だ。同部屋で決定戦を戦うことになったが「土俵に