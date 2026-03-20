アイドルグループVenus Parfaitのメンバー・宇沙木ゆき（39）が20日までに自身のインスタグラムを更新。第2子の妊娠を発表した。【写真】5人組大人アイドル・Venus Parfait集合ショット（1人産休中）文書の画像を投稿。「この度念願の第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。今現在安定期に入り体調は安定していますが、妊娠初期の悪阻がとても辛く、ソロ活動の方は制限させて頂いてる状態です」と報告した。