終始、和やかに見えた日米首脳会談ですが、日本に積極的な貢献を求めると、トランプ大統領からクギを刺される場面もありました。【写真で見る】笑顔で写真撮影も…ホワイトハウスが公開したトランプ氏と高市総理の様子中東情勢が緊迫する中の日米首脳会談政権幹部は「成功」と評価井上貴博キャスター:今回の日米首脳会談を大枠で、どのように評価すべきなのでしょうか。早稲田大学教授 中林美恵子さん:会談のタイミングを考