◇オープン戦西武4―1DeNA（2026年3月20日ベルーナD）西武の先発陣の軸として期待される3年目の武内夏暉は、尻上がりに調子を上げた。初回は先頭・牧にいきなり四球を与え、佐野、宮崎の連打で失点。しかし2回以降は追加点を許さず、4者連続を含む9奪三振。6回4安打1失点にまとめて「何とか粘りきることができた。スライダーが良かった」とホッと息をついた。24年に10勝を挙げて新人王に輝いたサウスポー。4勝止まり