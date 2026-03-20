『ラーメン屋に並ぶお兄さん達をBLにしたい話』（はちみつパン/KADOKAWA）第8回【全10回】【漫画】『ラーメン屋に並ぶお兄さん達をBLにしたい話』を第1回から読む「無謀だった――…」。爆盛りのラーメンを前に、己の胃袋の限界を悟ったサラリーマン。追い込まれたそのとき、隣の席の若いお兄さんが「かわりに食いましょうか」と話しかけてきて…？ 交わるはずのなかった二人が、ラーメンをきっかけにゆっくり交流を深めていく。お