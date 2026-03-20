浜松オートの特別ＧＩ「共同通信社杯プレミアムカップ」は２０日、準々決勝戦が行われた。長田稚也（２５＝飯塚）は６Ｒで１着。１着条件の勝負駆けを決め、準決勝戦進出を決めた。今節は初日に「チェンジが抜けた」とスタート後にスピードに乗れず大きく離され８着。「最悪から始まった。でも初日だったし、逆に割り切れた。昔なら焦っていたと思う。ここにつながって良かった」。冷静な対処でアクシデントからの逆襲劇につ