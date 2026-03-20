『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜2』（ISAKA/KADOKAWA）第14回【全18回】【漫画】『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜』を第1回から読む結婚、出産を漠然と望んでいた35歳独身・彼氏ナシの美和。医師から子どもを産めない体であることを告げられ、今は亡き祖父母が遺した古い一軒家で、友人のトランスジェンダー女性・茜と静かに暮らしている。そんなある日、美和は母からの電話で、イトコの訃報を知るこ