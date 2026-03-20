今週は阪神で土日計14鞍に騎乗する。中でも、長距離伝統の一戦・阪神大賞典。アドマイヤテラとの再タッグが、4走ぶりに実現する。ここまで調整は順調で、仕上がりは万全。復活コンビで大舞台に臨む。勝てば自身9勝目となる同レース制覇に加え、前人未到の“40年連続JRA重賞勝利”という偉業も達成。円熟のレジェンドが、再び歴史に名を刻む瞬間に期待が高まる。【武豊日記】全力投球で頑張ります土日で14鞍●武豊 今週の騎乗馬・