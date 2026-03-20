競泳男子で２０２４年パリ五輪代表の村佐達也（イトマン東京・中央大）が仲間とともに?競泳ニッポン?復活に意欲を示した。日本選手権２日目（２０日、東京アクアティクスセンター）で村佐は男子２００メートル自由形に出場。自身が昨夏の世界選手権でマークした日本記録（１分４４秒５４）には届かなかったものの、パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、愛知アジア大会（９月開幕）の派遣標準記録（１分４５秒６