新日本プロレス２０日長岡大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」準決勝で、海野翔太（２８）がカラム・ニューマン（２３）に敗れ、決勝戦（２１日、長岡）進出を逃した。実に３０分を超える激闘も、あと一歩届かなかった。海野はリング上から場外に設置したテーブル上へパワーボムで投げ捨てられるなど、カラムの猛攻に大苦戦。テーブルが真っ二つになる強烈な一撃からカウント１９でリングに戻るも、サッカーボールキック、フ