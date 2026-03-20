自宅で極上のひとときを味わえる、最新リラックス家電を、家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん、家電ライター・田中真紀子さんが教えてくれました。俳優の莉子さんのコメントとともにお届けします。筋肉をピンポイントで刺激したり、一人ひとりの悩みにアプローチできるパーツ特化型のリラックス家電の人気が上昇中。「各パーツに適した複雑な動きでアプローチしてくれるため、プロの手技のようなきめ細かさと心地よ