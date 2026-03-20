１５日、安徽省黄山市歙県坑口郷を流れる新安江沿いに咲く菜の花。（黄山＝新華社記者／張端）【新華社黄山3月20日】中国安徽省黄山市歙（きゅう）県の新安江沿いでは、菜の花が一面に咲き誇り、春の気配に包まれている。新安江は古くから「母なる川」として、土地を潤し、岸辺に豊かな生態系を生み出してきた。山は緑の木々で覆われ、中腹には帯のように広がる茶園、緩やかな斜面に果樹が茂り、川では魚が悠々と泳ぐ光景が広が