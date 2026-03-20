ホテルニューオータニ（東京）のペストリーショップ「パティスリーSATSUKI」では、桜の季節に合わせた春限定スイーツが登場。お花見や春の贈り物、新しい門出のお祝いにもぴったりな華やかなスイーツが、2026年4月19日（日）までの期間限定で販売されています。桜をテーマにしたクッキー缶や和のグラススイーツ、贅沢なスイーツBOXなど、見た目も味わいも春らしさ満