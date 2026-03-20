◇競泳日本選手権第2日（2026年3月20日東京アクアティクスセンター）男子200メートル自由形決勝で、昨年の世界選手権銅メダルの村佐達也（イトマン東京）が1分45秒15で優勝し、今福和志との同着だった同400メートル自由形に続く2冠を達成した。150メートルまでは1分44秒54の日本記録を上回るペースの快泳に、「予選は体が重くて不安だったが、うまく疲れを取って決勝に臨み、納得のいくタイムを出せた」とうなずいた。1分4