いよいよ4月から自転車の交通ルール違反にも「青切符」が導入されます。自転車の交通違反が重大事故につながるケースが全国的に相次いでいるためです。通学や通勤などで利用されることの多い自転車。学校が春休みに入り子どもたちも自転車に乗る機会が増えることから、知っておきたい自転車の交通ルールについてみていきます。 ◆指導警告なしで即「青切符」となる3つの違反 4月1日から16歳以上を対象として