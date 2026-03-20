「世界史を味わい、地元飯も味わう、欲ばりな旅」をコンセプトに、日本人がほとんど訪れない辺境の地を旅する旅系YouTuberが目撃したリアルな世界とは……。チャンネル登録者30万人超のSUこと陶山健人氏による著書『世界史の食べ歩き方』は、メディアの報道とは異なる意外な日常や食文化について、臨場感たっぷりに紹介する旅行記です。今回は本書から一部抜粋し、2023年末に訪問した戦時中のロシアで目の当たりにした人気ファスト