コンビニは割高なイメージがありますが、掘り出し物の商品に出会えることがあります。使い方次第では、老後の生活を支える便利な存在になるかもしれません。元銀行員の筆者と共に、コンビニの上手な使い方を考えてみましょう。おひとりさま用の冷凍食品は便利食品をストックしたい、できるだけ調理の時間を短縮したいと、冷凍食品を利用する人は多いと思います。ただ一般的な冷凍食品の場合、量が多く、おひとりさまでは使いにくい