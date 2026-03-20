日常生活や地理の名称に含まれる「音」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？今回は、家事で見かける道具の名前、西日本にある街の名前、伝統を感じさせる呼び名を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□だけか□□かし□□とめヒント：洗濯物を干す