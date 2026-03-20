中国メディアの参考消息によると、中国のパートナー国と競合国のいずれもが中国の国際舞台における影響力は今後10年で著しく増大すると予測していることが、ロシアの調査会社ロミールの国際的な調査で分かった。調査は2025年11月に20カ国の2万4448人が参加したもので、結果は26年3月に公表された。中国の影響力拡大に対する期待が最も顕著だったのはグローバルサウスで、これらの国々の多くは、幅広い分野における協力やパートナー