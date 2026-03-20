創業55年の三代目 静岡県内唯一の「女性鬼師」 輝いている人をアツくプレゼンする「しずアツ」。今回は瓦職人として家業をついだ長澤玲奈さんです。 【写真を見る】県内唯一の女性鬼師「鬼玲」の名で活動する長澤さん 長澤さんは「女性鬼師」としての誇りを胸に、瓦の文化をつなごうと奮闘しています。 ＜長澤商店 長澤玲奈さん＞ 「こんにちは。私、鬼瓦職人、『鬼玲』と申します」 静岡市清水区で創業55年を迎えた長澤瓦