創業47年 愛され続ける「ミラベル」の味 焼津にある「菓子屋ミラベル」。創業47年で、甘い香りに包まれる店内に色とりどりのケーキが並びます。 【写真を見る】フランス菓子を愛した先代の味を繋ぐケーキ屋「ミラベル」 ＜客＞ 「ショートケーキはここのが1番好き」 「生クリームが甘すぎなくてさっぱり食べられる」 「食べたことのないケーキ、味。おしゃれだなって一口食べてわかる」