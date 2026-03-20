◇オープン戦中日4―3ロッテ（2026年3月20日バンテリンD）中日は1点リードの9回に勝野昌慶がマウンドへ。1番から始まる相手打線を3者凡退に抑えた。入団8年目の右腕。昨季最多セーブの松山が左脇腹痛で出遅れており、代役守護神の候補となっている。右腕は「与えられたところで投げるだけ。状態はいいので、このままいきたい」と力を込めた。