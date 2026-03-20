作家・金原ひとみ（４２）と音楽クリエイター・ヒャダイン（４５）が２０日、都内で、４月２日の放送から大幅リニューアルするテレ東系経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜、後１１・０６）の新ＭＣ発表会見に出席した。作家・村上龍氏と俳優・小池栄子に代わりＭＣを務める。日本の経済界で活躍する経営者とのゲストトークをすでに３回の収録を終えた。小林史憲チーフプロデューサーは２人の切り込み方を絶賛。「過去にち